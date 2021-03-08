ختام امتحانات الصف الأول الثانوي دون شكاوى بالإسكندرية

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بالإسكندرية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي اليوم، تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الأول الثانوي بلغ ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة.وقال «سعد» إنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة التاريخ وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة الكيمياء والتي بدأت فى تمام الساعة الثانية عشرة.وناشد سعد جميع القائمين على الامتحانات بعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب سواء من توفير مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، قياس درجات الحرارة للجميع، التعقيم المستمر لكافة اللجان.كما أكد على متابعة غرفة العمليات أعمالها لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب ولتوفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب كي تمر فترة الامتحانات بسلام ويستطيع أبنائنا تحقيق النجاح والتفوق الذي يسعون إليه.