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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التنقيب عن الآثار السبب.. كشف لغز العثور على جثة فى السويس

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:44 م
لغز العثور على جثة
لغز العثور على جثة فى السويس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة لأحد الأشخاص بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، تم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس).

كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالسويس إلى قيام المجنى عليه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة قسم الأربعين بالإشتراك مع 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 7 أشخاص منهم.. وبمواجهتهم اعترفوا أنه أثناء تواجد المجنى عليه داخل حفرة بالمنزل المشار إليه، انهالت عليه مخلفات الحفر وتوفـى، وقاموا باستخراج جثته والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم.

عُثر بالمنزل على حفرة بعمق حوالى 11 مترا وأدوات الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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