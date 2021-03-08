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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالتزامن مع يومها العالمي.. مكاسب المرأة في عهد السيسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:43 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتي حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام بالغ على المستويات كافة، قائم على المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها.

وزيرات
وتجلت إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات الست الماضية منذ توليه مقاليد الحكم، ففي عهده شهد ارتفاع نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.
وصلت نسبة السيدات التي تولت الحقائب الوزارية ليكن 8 وزيرات ضمن التعديل الوزاري الأخير، كما تمت زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، كما تم تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة في 2017 وفي دمياط 2018.

نواب محافظين
وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019، أما على مستوى تولي المرأة مناصب القضاء، فنجد أنه تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

موازنات
وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 20152016 ــ 20192020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 20152016 و20192020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015ــ 2016ــ 20192020.

التمكين الاقتصادي
وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

صحة المرأة وتمكينها
أطلق الرئيس برنامج تكافل وكرامة، برنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج، وبرامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة.




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