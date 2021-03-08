ما هى التحولات التي تشهدها صناعة البترول والغاز في مصر؟

التركيز على البنية التحتية

زيادة الاستدامة

النمو في الغاز الطبيعي

أجهزة قابلة للارتداء

تقنية الزلازل رباعية الأبعاد

زيادة تكاليف العمالة

نقص المهارات

تحديات التكسير الهيدروليكي

علم الروبوتات

زيادة الاتصال

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إن صناعة البترول والغاز تشهد تحولًا كبيرًا خلال هذا العام 2021، مدفوعًا ببعض الاتجاهات، في حين أن الكثير من ذلك تم من خلال زيادة تنفيذ التكنولوجيا، كما كان هناك العديد من العوامل الأخرى تلعب دورًا كبيرًا في صناعه البترول منها:على الرغم من كونها واحدة من أكبر أجزاء صناعة البترول، إلا أن البنية التحتية كانت تفتقر إلى الخدمات إلى حد ما لبعض الوقت، وقد تغير هذا في السنوات القليلة الماضية حيث أن المزيد من الشركات تضع المزيد من الاستثمار في إمداداتها والخدمات اللوجستية.بينما يعتقد العديد من المستهلكين أن الاستدامة هي فقط مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن هذا ليس هو الحال، حيث إن صناعة النفط والغاز كانت تركز أكثر فأكثر على الاستدامة في السنوات القليلة الماضية.حظى النفط بمعظم الاهتمام في صناعة الطاقة، حيث ذهب معظم الباقي إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لكن هذا لا يعني اختفاء الغاز الطبيعي. في المقابل، كان هناك نوعًا ما من الانتعاش في الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة.غالبًا ما تكون صحة الموظفين وسلامتهم من أكبر اهتمامات أي شركة في صناعة البترول، في حين ظلت المعايير عالية لعقود من الزمن، كان هناك العديد من التحسينات في كيفية تلبية وتجاوز ذلك، مع بدء تأثير الأجهزة القابلة للارتداء على ذلك.كان التنقيب في أعماق البحار أحد أكبر التكاليف المرتبطة بصناعة النفط والغاز، ما أدى إلى طرق مختلفة لخفض هذه التكلفة، نتيجة لذلك، تم تطوير العديد من التقنيات للمساعدة في ذلك منها تقنية الزلازل رباعية الأبعاد يستخدم الجيوفيزيائيون والجيولوجيون هذا في الغالب لرسم خريطة الاحتياطيات المحتملة للاستكشاف.على الرغم من وجود توسع في عدد الوظائف المتاحة في الصناعة، إلا أنه قد تم مواجهتها مع شيخوخة القوى العاملة، ما يوفر العديد من التحديات، يُنظر إلى العديد من هؤلاء في مجالات الاستبقاء والتدريب، والتي تتفاقم بفعل ثروة الفرص المتاحة في أماكن أخرى.هذا وبالرغم من الزيادة السريعة في الاحتياجات التكنولوجية في صناعة البترول، إلا أن وتيرة تطوير مهارات الموظفين لم تحافظ على نفس الوتيرة، ما يعني أن العديد من الشركات قد وجدت نفسها في وضع حيث غالبًا ما يكون لديها قوة عاملة غير ماهرة.التكسير الهيدروليكي هو أحد الأساليب التقليدية المستخدمة في صناعة البترول، ومع ذلك، نظرًا لبعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لهذه الممارسة، فقد أصبحت تواجه تحديات متزايدة في جميع أنحاء العالم.هناك العديد من المهام في صناعة البترول والتي تكون متكررة وشاقة، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون ضرورية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تركيز الشركات على الأتمتة والروبوتات. لقد تم استخدام هذه بشكل أساسي في التخلص من مياه الصرف الصحي وأنابيب الحفر وإصلاح الآلات المكسورة.إلى جانب الاستخدام المتزايد للأجهزة في صناعة البترول، تم تنفيذ البرنامج. تم استخدام هذا بعدة قدرات، أحد أكبر هذه القدرات هو ما يُعرف بإنترنت الأشياء «IoT».