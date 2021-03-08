أبو الغيط يُدين التصعيد الحوثي ويطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المُسيرة على أراضي السعودية، مؤكدًا أن التصعيد الحوثي، الذي استهدف أكبر موانئ شحن النفط في العالم، يُعرض تدفقات الطاقة للخطر، وأن المجتمع الدولي مُطالَبٌ بممارسة ضغوط أكبر على الحوثيين وعلى من يقف وراءهم ويدعمهم.وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها، مؤكدًا أن من يدفع ثمن هذا التصعيد، الذي تؤججه وتحركه طهران، هم أبناء الشعب اليمني الذي يُعاني استمرار الحرب وما تسببت فيه من أزمة إنسانية صارت الأخطر في العالم.ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط إشارته إلى خطورة وتهور السياسة الإيرانية في المرحلة الحالية، موضحا أن ما ترمي إليه طهران من تحسين وضعها التفاوضي بهذا التصعيد قد ينقلب إلى الضد، مُحذرًا من أن التصعيد العسكري يُدمر الثقة بين الأطراف ويُصعب من الدخول في عملية تفاوض جادة.