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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وسط إجراءات صحية وأمنية.. الاحتفال بختام لمولد السيدة زينب غدا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:39 م
ختام لمولد السيدة
ختام لمولد السيدة زينب
كتب : عمرو رشدى
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يحتفل الشعب المصري والطرق الصوفية، غدًا الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، حيث تنظم الطرق الصوفية احتفالاتها داخل مقراتها وساحاتها مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الصحية.

وكان مريدو وأتباع الطرق الصوفية قد توافدوا على المشهد الزينبي يوم الثلاثاء الماضي، للاحتفال في ساحات ومقرات الصوفية المنتشرة حول مسجد السيدة زينب وسط القاهرة، وشهدت الفعاليات توافد إعداد محدودة من مريدي الطرق نظراَ للخوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية، إن الاحتفالات ستقام اليوم الثلاثاء، بحضور أعداد محدودة جدًا، وأنه سيتم بث الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يشاهدها مريدي وأتباع الطرق الذين لم تسمح لهم الظروف بالمشاركة في الاحتفالية.

وتابع نائب الطريقة السمانية، أن المولد هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث حدثت حالة من الفرحة والسعادة في صفوف المريدين بسبب السماح لهم بعمل الفاعليات مع الالتزام بالتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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