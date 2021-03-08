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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:43 م
مدخل قرية ميت الدريج
مدخل قرية ميت الدريج ببنها
كتب صلاح حسنى
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قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بأعمال تطوير وتجميل وتوسيع مدخل قرية ميت الدريج من ناحية طريق بنها المنصورة، والذى يعد المدخل الثالث لمدينة كفر شكر، وذلك فى إطار حملة تطوير وتجميل مداخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم إزالة الغاب وتنظيف الحشائش من على جانبى الطريق والتى كانت تتسبب فى انعدام الرؤية فى دخول وخروج المواطنين وأصحاب السيارات وتسبب فى حوادث وسقوط إصابات وضحايا، فضلا عن توسعة الطريق وتركيب مواسير وتغطيتها لخدمة المزارعين فى رى الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه تم تهذيب الأشجار ونظافة المنطقة بأكملها وتم تلك الأعمال بإشراف الأستاذ مصيلحى جمال هدايا والأستاذ محمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال رئيس المركز والمدينة إننا نبذل قصارى جهدنا جميعا بمجلس المدينة من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واسترجاع أملاك وحقوق الدولة المعتدى عليها بالطرق والشوارع واستغلالها فى توسعة وتطوير الشوارع والطرق وانشاء منافع عامة وحدائق متنفس مجانى لجميع أهالينا المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه جار استكمال كافة الجهود فى أعمال تطوير وتجميل وتوسعة مداخل المدينة بدعم كبير من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى يدعمنا بصفة مستمرة فى أعمال التطوير والتجميل ويوصينا دائما بضرورة الاهتمام والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والإرتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية لأهالينا المواطنين فى شتى المجالات.
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)
تطوير مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر (صور)

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