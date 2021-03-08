وكيل «تعليم الإسكندرية» يقود حملة لإغلاق 3 سناتر بالمنتزه

قاد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حملة لإغلاق السناتر مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.جاءت الحملة بحضور شريف فتحي مدير عام إدارة المتنزه التعليمية، وباهى الفحام مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم، وقيادات من حي المتنزه أول والرقابة الإدارية.وأكد الدكتور محمد سعد أنه تم إغلاق 3 سناتر بحي المتنزه أول، موضحًا أنه تم تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سنتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية الثماني.وأشار إلى أن غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وشدد على أهمية المحافظة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية، ذلك وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وثمن «سعد» على الدور البارز لرجال الرقابة الإدارية، كما توجه بالشكر لهيئة الرقابة الإدارية على جهدها المبذول بضربتها القوية على مستوى الجمهورية التي كانت رادعه للفاسدين.كما أشاد بدور الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا التوفيق والسداد لمصرنا الحبيبة.