الحكم في طعون قيادات الإرهابية على فض اعتصام رابعة 14 مايو

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، مد اجل الحكم الطعون المقدمة من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية وانصارهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.وتضمن طعن المتهمين علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإرهابية محمد بديع، و46 آخرين، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين أحداث.