ضبط 1208 قضايا تموينية في المحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط (3٫36 طن "مقطعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط (1٫4 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.كما نجحت الحملات في ضبط (10أطنان "أرز" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.وكذلك تم ضبط (7٫35 طن " مخللات – ملح طعام "معبأة داخل براميل وعبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط (6٫59 طن " سكر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.ونجحت الجهود في ضبط (4 طن " سكر " به نقص في الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام في إجمالي الكمية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط (2٫8 طن " دقيق فاخر" يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر – و1000 عبوة فارغة بدون بيانات مستلزمات تعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.