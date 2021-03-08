الدبيبة يناشد البرلمان اللليبي بتغليب مصلحة الوطن

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، إن مسار تشكيل الحكومة كان صعبا وتابع: لا يجب على الحكومة وخريطة الطريق استثناء أحد.وأضاف: أن الأزمة اليوم هي أزمة صراع وحرب وأزمة ثقة، كما ناشد البرلمان تمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين.كما طالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة.جاءت تصريحات الدبيبة اليوم الاثنين حيث يصوت مجلس النواب في سرت على منح الثقة لحكومة الدبيبة الجديدة، فيما أكدت بوابة "الوسط" الإفريقية الليبية أن جميع السيناريوهات قائمة حول مصير جلسة مجلس النواب المقررة، بمدينة سرت؛ لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة.