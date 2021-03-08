14 مارس نظر إلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد

حددت الدائرة السادسة موضوع بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 مارس، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، لنظر دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية بعد أن تقدمت جامعة القاهرة بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة عن نفس العام الدراسي وذات التيرم.ذكرت الدعوى، حيث أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجىء بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16102018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 20182019 دون وجه حق وفي مخالفة صريح.