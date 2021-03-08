حملات مكثفة على مخابز بورسعيد.. وتحرير 85 محضرًا للمخالفين

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على مخابز محافظة بورسعيد، منذ بداية شهر مارس الجارى، وذلك بعد إجتماع شدد فيه ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمراقبة المخابز بجميع أنحاء المحافظة.وأمر محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، بتشكيل حملات على المخابز، بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة وأشرف الداوودى كبار مفتشى الرقابة التموينية.وأسفرت الحملات عن تحرير 85 محضرا فى عدد من المخابز حيث تمكنت إدارة الرقابة التموينية فى حملة مكبرة على مخابز بورسعيد لضبط المخالفين، من ضبط مخبزين بدائرة حى العرب والزهور قاما بالتصرف فى كمية تقدر بـ 1.25 طن من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% بغرض الاستيلاء على الدعم والإتجار والتربح دون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما تم تحرير عدة محاضر شملت 38 تقريرا لعدم نظافة أدوات العجين، 30 تقرير نقص موازين، 8 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، 7 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.