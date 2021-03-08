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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في يوم المرأة العالمي.. مصريات بالخارج حققن إنجازات غير مسبوقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:58 م
منى شندي
منى شندي
وفاء علي
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لطالما أثبتت المرأة المصرية بالخارج مكانتها وقدرتها عالميًا في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، حيث استطعن خدمة بلادهن وتقديم ما لديهن من خبرات وتجارب، فضلًا عن العمل على تحسين صورة مصر فى الخارج.

وفي يوم المرأة العالمي، يرصد "الدستور" أبرز حكايات النساء المصريات الالتي حققن نجاحًا بالخارج في التقرير التالي:

- جيهان جادو.. شخصية 2020

أختيرت الدكتورة جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، شخصية العام الماضي 2020 من مجموعة من المصريين بالخارج، وذلك لجهودها المبذولة لدعم الجالية المصرية في فرنسا، والتي أهلتها لمنصب عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، بالإضافة إلى أنها رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي.
في يوم المرأة العالمي..
- ليلى بنس.. امرأة "فوربس الأولى»

نجحت السيدة المصرية ليلى بنس، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، أن تتصدر المركز الأول بقائمة مجلة فوربس" لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات المتحدة لعام 2021، وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.

وتعد "بنس" واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، وتهتم بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، وتدير مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا.
- إيمان وهمان.. مواقف لا تنسى

ومن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيمان وهمان إحدى أبرز المصريات التى حققت نجاحًا بالخارج، حيث تخصصت في التسويق وإدارة الأعمال، بعد هجرتها إلى أمريكا، ولديها كثير من المواقف الوطنية المشرفة التي ساندت فيها مصر والمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت "وهمان" مؤخرا كتابا جديدا بعنوان: "على سلالم تايم سكوير"، تحكي فيه عن تجربتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حكايات المهجر ومواقف جمعتها وأبناء الجالية المصرية هناك.
في يوم المرأة العالمي..
- داليا مصطفى.. ملكة التكريمات العالمية

تعتبر داليا مصطفى هي الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية الكندية لتطوير الذات، وهي مؤسسة تعليمية كندية ومنظمة اجتماعية تركز على الشئون الإجتماعية، الأسرية، الشبابية، والمهنية وتعمل على حل المشاكل الشخصية وتمكين المرأة وتطوير الذات والقيادة.

حصلت داليا على 36 تكريما عالميا كرمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشاركت ضمن 31 عالمة مصرية فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مصطفى شخصية عامة مصرية كندية، مهندسة كهربائية ومستشارة نفسية وخبيرة في علوم القيادة والتطوير في ذات الوقت، معروفة بإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والميدانية في خدمة المجتمع والصناعة والهندسة والقيادة وعلم النفس.
في يوم المرأة العالمي..

- منى شندي.. قائد وحدة الصواريخ

ومن أستراليا، برزت منى شندي، وهي مصرية هاجرت مع عائلتها من مصر بعمر 3 سنوات، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الأسلحة مع مرتبة الشرف، ثم حصلت على ماجستير في التجارة من جامعة نيو ساوث ويلز، ومؤخرا أصبحت قائدة بالبحرية الملكية الأسترالية، وتقود وحدة الصواريخ الأسترالية.
في يوم المرأة العالمي..
 

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