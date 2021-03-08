في يوم المرأة العالمي.. مصريات بالخارج حققن إنجازات غير مسبوقة



لطالما أثبتت المرأة المصرية بالخارج مكانتها وقدرتها عالميًا في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، حيث استطعن خدمة بلادهن وتقديم ما لديهن من خبرات وتجارب، فضلًا عن العمل على تحسين صورة مصر فى الخارج.



وفي يوم المرأة العالمي، يرصد "الدستور" أبرز حكايات النساء المصريات الالتي حققن نجاحًا بالخارج في التقرير التالي:



- جيهان جادو.. شخصية 2020



أختيرت الدكتورة جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، شخصية العام الماضي 2020 من مجموعة من المصريين بالخارج، وذلك لجهودها المبذولة لدعم الجالية المصرية في فرنسا، والتي أهلتها لمنصب عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، بالإضافة إلى أنها رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي. لطالما أثبتت المرأة المصرية بالخارج مكانتها وقدرتها عالميًا في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، حيث استطعن خدمة بلادهن وتقديم ما لديهن من خبرات وتجارب، فضلًا عن العمل على تحسين صورة مصر فى الخارج.وفي يوم المرأة العالمي، يرصد "الدستور" أبرز حكايات النساء المصريات الالتي حققن نجاحًا بالخارج في التقرير التالي:أختيرت الدكتورة جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، شخصية العام الماضي 2020 من مجموعة من المصريين بالخارج، وذلك لجهودها المبذولة لدعم الجالية المصرية في فرنسا، والتي أهلتها لمنصب عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، بالإضافة إلى أنها رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي.

- ليلى بنس.. امرأة "فوربس الأولى»



نجحت السيدة المصرية ليلى بنس، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، أن تتصدر المركز الأول بقائمة مجلة فوربس" لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات المتحدة لعام 2021، وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.



وتعد "بنس" واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، وتهتم بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، وتدير مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا. نجحت السيدة المصرية ليلى بنس، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، أن تتصدر المركز الأول بقائمة مجلة فوربس" لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات المتحدة لعام 2021، وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.وتعد "بنس" واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، وتهتم بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، وتدير مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا.

- إيمان وهمان.. مواقف لا تنسى



ومن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيمان وهمان إحدى أبرز المصريات التى حققت نجاحًا بالخارج، حيث تخصصت في التسويق وإدارة الأعمال، بعد هجرتها إلى أمريكا، ولديها كثير من المواقف الوطنية المشرفة التي ساندت فيها مصر والمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأصدرت "وهمان" مؤخرا كتابا جديدا بعنوان: "على سلالم تايم سكوير"، تحكي فيه عن تجربتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حكايات المهجر ومواقف جمعتها وأبناء الجالية المصرية هناك. ومن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيمان وهمان إحدى أبرز المصريات التى حققت نجاحًا بالخارج، حيث تخصصت في التسويق وإدارة الأعمال، بعد هجرتها إلى أمريكا، ولديها كثير من المواقف الوطنية المشرفة التي ساندت فيها مصر والمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.وأصدرت "وهمان" مؤخرا كتابا جديدا بعنوان: "على سلالم تايم سكوير"، تحكي فيه عن تجربتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حكايات المهجر ومواقف جمعتها وأبناء الجالية المصرية هناك.

- داليا مصطفى.. ملكة التكريمات العالمية



تعتبر داليا مصطفى هي الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية الكندية لتطوير الذات، وهي مؤسسة تعليمية كندية ومنظمة اجتماعية تركز على الشئون الإجتماعية، الأسرية، الشبابية، والمهنية وتعمل على حل المشاكل الشخصية وتمكين المرأة وتطوير الذات والقيادة.



حصلت داليا على 36 تكريما عالميا كرمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشاركت ضمن 31 عالمة مصرية فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتعد مصطفى شخصية عامة مصرية كندية، مهندسة كهربائية ومستشارة نفسية وخبيرة في علوم القيادة والتطوير في ذات الوقت، معروفة بإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والميدانية في خدمة المجتمع والصناعة والهندسة والقيادة وعلم النفس. تعتبر داليا مصطفى هي الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية الكندية لتطوير الذات، وهي مؤسسة تعليمية كندية ومنظمة اجتماعية تركز على الشئون الإجتماعية، الأسرية، الشبابية، والمهنية وتعمل على حل المشاكل الشخصية وتمكين المرأة وتطوير الذات والقيادة.حصلت داليا على 36 تكريما عالميا كرمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشاركت ضمن 31 عالمة مصرية فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتعد مصطفى شخصية عامة مصرية كندية، مهندسة كهربائية ومستشارة نفسية وخبيرة في علوم القيادة والتطوير في ذات الوقت، معروفة بإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والميدانية في خدمة المجتمع والصناعة والهندسة والقيادة وعلم النفس.