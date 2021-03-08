سلطنة عمان والجزائر تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

بحث نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد، اليوم مع سفير الجزائر المعتمد لدى السلطنة محمد يرقي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجزائر، إضافة إلى أوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.