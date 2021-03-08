مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل اللجان النوعية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تشكيل اللجان النوعية، وإجراء عملية انتخابات هيئات مكاتبها.وقال رئيس المجلس، إن عملية الانتخابات ستتم في مقر اللجان النوعية عدا 3 لجان لعدم القدرة الاستيعابية لمقراتها، وبالتالي ستجري في بعض القاعات الخاصة بالمجلس.واشار رئيس المجلس إلى أن انتخابات اللجان النوعية ستتم وفقًا للقواعد والاشتراطات الخاصة التي تم تلاوتها من قبل المذيع الداخلي على الأعضاء.