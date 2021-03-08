فيلم قصير يفضح جرائم الإخفاء القسري للمعارضين في تركيا

سلط فيلم قصير عرض على الإنترنت الضوء على عمليات اختطاف قسري ينفذها جهاز المخابرات التركي بشكل متزايد بحق معارضين يتم اقتيداهم إلى مراكز تعذيب تعرف باسم "مزارع المخابرات التركية".وتناول الفيلم القصير وقائع الاختطاف التي وقعت بكثرة في العديد من المدن، وفي مقدمتها العاصمة التركية، أنقرة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية اليوم الاثنين.وفي الفيلم سلط الصحفي، فاتح يلماز، الضوء على الممارسات التي تمت بحق العشرات من المعارضين في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس من خلال الفيلم القصير الذي تولى هو إعداده وإنتاجه.يلماز ذكر أنه أعد فيلما قصيرا مدته ثماني دقائق يحمل اسم "من سيارات طوروس البيضاء إلى الشاحنات السوداء"، وقال إن الفيلم مقتبس عن قصة حقيقة لمدرس تم اختطافه على يد المخابرات التركي.أضاف: "عقب المحاولة الانقلابية تم فصل المدرس من عمله، وبينما كان يواصل حياته الاعتيادية، تم اختطافه في سيارة سوداء أثناء سيره بأحد الطرق.. الفيلم مقتبس عن أحداث حقيقية ويتضمن أيضا أسماء الأشخاص المختطفين وتاريخ اختطافهم".