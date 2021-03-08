قطر تسجل 468 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 420 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و48 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 167417 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10230 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1585232 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 10855 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 263 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 298 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 156299 حالة.