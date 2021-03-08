التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

يزيد التوجه نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، مما يخلق فرصا لشركات التأمين في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا.وتشهد حجوز شركات الطيران ارتفاعا في بعض المناطق، مما يثير آمالا حذرة في تعافي حركة السفر خلال الصيف، لكنه يؤجج أيضا مخاوف في الوجهات السياحية من تحمل تكاليف باهظة إذا تقطعت السبلبالمصطافين بسبب الفيروس.وقال القائمون على إحدى خطط خدمات الطوارئ لرويترز إن أكثر من 12 بلدا تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار وإن الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية.