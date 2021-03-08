أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب و18 قضية هجرة غير شرعية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة تم ضبط 1 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد 3 قضايا.ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط 24 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1304 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 153 حكم قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 18 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.