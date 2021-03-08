15 وفاة و1018 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 15 وفاة و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في اابلاد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنه قد تماثل للشفاء 1036 مصابا.