رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جرجا تكثف حملاتها لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:25 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي، حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، وكذلك الارتقاء بالمظهر الحضاري العام.

وأوضح الصمطي، بحسب بيان للمركز الإعلامى، أن الحملة أسفرت عن مصادرة "125"من المضبوطات المتنوعة، شملت “كراسي، مفروشات، ستاندات، عربات يد، موازين، فاترينات، وتحرير عدد 20 محضر إشغال طريق، عدد 15 محضر نظافة، وذلك بإشراف أحمد حسن سنجر، وصبحى أبو خروف، ومحمد عبدالعظيم، نواب رئيس المركز، والنقيب أحمد هاشم، رئيس شرطة مرافق جرجا، وقسم الإشغالات، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، وقسم البيئة بالوحدة وقطاع النظافة.

وأكد رئيس مدينة جرجا، أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون واستمرار حملات المرافق والإشغالات وضبط الأسعار بصفة يومية، لضبط الشارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الإعدام للمتهم بـ«حرق سيدة الإسكندرية»

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية