جرجا تكثف حملاتها لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي، حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، وكذلك الارتقاء بالمظهر الحضاري العام.وأوضح الصمطي، بحسب بيان للمركز الإعلامى، أن الحملة أسفرت عن مصادرة "125"من المضبوطات المتنوعة، شملت “كراسي، مفروشات، ستاندات، عربات يد، موازين، فاترينات، وتحرير عدد 20 محضر إشغال طريق، عدد 15 محضر نظافة، وذلك بإشراف أحمد حسن سنجر، وصبحى أبو خروف، ومحمد عبدالعظيم، نواب رئيس المركز، والنقيب أحمد هاشم، رئيس شرطة مرافق جرجا، وقسم الإشغالات، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، وقسم البيئة بالوحدة وقطاع النظافة.وأكد رئيس مدينة جرجا، أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون واستمرار حملات المرافق والإشغالات وضبط الأسعار بصفة يومية، لضبط الشارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا.