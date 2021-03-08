افتتاح مشروع تابع لمبادرة أمان بمدينة أرمنت

تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر؛ افتتح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت المبادرة الأولى لمنظومة أمان بمركز ومدينة أرمنت.وأكد عاشور أنه تم اختيار موقع منفذ بيع مبادرة أمان للمنتجات الغذائية بعناية ليتمكن كافة مواطني مركز ومدينة أرمنت من الاستفادة من عروض الأسعار المخفضة التي تقدمها المبادرة.كما أفاد النقيب أحمد خليفة مشرف تطوير منظومة أمان بمحافظة الأقصر بأن افتتاح منفذ أمان للمنتجات الغذائية بمركز ومدينة أرمنت، جاء تزامنا مع اقترب حلول شهر رمضان المبارك ليقدم للمواطنين كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.