عبد الرحيم كمال يكشف كيف غيرت مقابلة نور الشريف مجرى حياته

تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع السيناريست عبد الرحيم كمال، عبر برنامج It's Show time، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.يتحدث "كمال" عن نشأته في جنوب الصعيد وانتقاله للقاهرة لاحقا للدراسة والعمل، ودور مقابلته مع الفنان الراحل نور الشريف في تغيير مجري حياته، فضلا عن ارتباطه الفني الناجح مع الفنان يحيي الفخراني، وكواليس مسلسله الرمضاني المقبل "نجيب زاهي زركش". كما يتناول اللقاء حديثا عن أسرته، لا سيما بناته التوأم، ويكشف سر الطابع الصوفي في أعماله.يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.