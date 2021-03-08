ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

ذكر وزير التنمية جيرد مولر أن أزمة جائحة كورونا أعادت المساواة بين الجنسين سنوات إلى الوراء في جميع أنحاء العالم.وقال مولر اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المرأة العالمي إن النساء والفقراء هم أول من فقدوا وظائفهم.وأضاف مولر: "تتسبب أزمة الجوع والأزمة الاقتصادية المأساوية على مستوى العالم في إجبار ما يقدر بنحو 13 مليون فتاة على الزواج المبكر أو الزواج القسري، عمليات الإغلاق تزيد أيضا من العنف المنزلي والجنسي".وأكد الوزير أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أفضل طريق لمعالجة إعادة الإعمار بعد أزمة كورونا.