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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تحصل على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية لأطباء التكليف

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:22 م
الدكتور مجدي الصيرفي،
الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة، تتيح لأطباء التكليف الجدد الاطلاع على بنك المعرفة المصري المزود بكتب وأبحاث علمية، ويقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.

وأوضح الصيرفي، في تصريحات صحفية خلال فعاليات مؤتمر إطلاق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية، أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت"، لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلًا عن الاطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.

وأشار اإلى أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، لافتا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبى يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.


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