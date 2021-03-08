«الصحة» تحصل على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية لأطباء التكليف

أعلن الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة، تتيح لأطباء التكليف الجدد الاطلاع على بنك المعرفة المصري المزود بكتب وأبحاث علمية، ويقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.وأوضح الصيرفي، في تصريحات صحفية خلال فعاليات مؤتمر إطلاق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية، أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت"، لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلًا عن الاطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.وأشار اإلى أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، لافتا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبى يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.