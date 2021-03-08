انطلاق المرحلة الثانية من عمليات ثأر الشهداء في العراق

أطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية المرحلة الثانية من عمليات ثأر الشهداء في صلاح الدين.وذكر الحشد الشعبي - في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين-:" أن العمليات انطلقت بإسناد من طيران الجيش، في محورين في جزيرة العيث شرقي صلاح الدين" مضيفا أنها تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار بضرب أوكار الإرهاب، وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي".يشار إلى أن المرحلة الأولى من العمليات انتهت في الرابع من مارس الحالي بتحقيق كافة أهدافها.