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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة بـ«يوم الشهيد»

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:35 م
وزير الداخلية يهنئ
وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وجاء في البرقية: «بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف، والصناع العسكريين والجنود، عن أصدق مشاعر الإعزاز والفخر، وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».

وأضاف وزير الداخلية في برقيته: «إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصري العظيم، وسنبقى دومًا أوفياء لدمائهم الذكية، لنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية، من أجل وطننا الغالي».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيـوم الشهيد، أن نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة، دفاعًا عن ترابها الغالي، ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات».

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