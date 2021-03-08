بدء أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشيوخ

بدأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة الثانية.وجاء بدء أعمال الجلسة بعد ساعة من رفع الجلسة الأولى، والتي قرر فيها رئيس المجلس مراجعة قوائم اللجان النوعية وتلقي مقترحات ومرئيات النواب وملاحظاتهم بشان اللجان النوعية وتغير رغباتهم كتابة.وأكد رئيس المجلس، أن هيئة المكتب قررت إقرار قوائم اللجان النوعية بعد الانتهاء من تلك العملية.