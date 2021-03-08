الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، مع سفير تونس لدى الإمارات، المعز بن عبد الستار بنميم، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن الجانبين استعرضا أيضا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.ورحب وزير الدفاع الإماراتي بالسفير التونسي وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة.