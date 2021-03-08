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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:17 م
الدكتور خالد قبيصى
الدكتور خالد قبيصى
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن اليوم أنهى طلاب الصف الأول الثانوى (عام) امتحانهم للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠٢٠٢١، حيث أدى الطلاب امتحانهم فى مادة (التاريخ) فى الفترة الأولى التى امتدت من الساعة التاسعة حتى العاشرة إلا ربع صباحًا، ومادة (الكيمياء) فى الفترة الثانية التى بدأت الساعة الحادية عشر وانتهت الثانية عشر إلا ربع ظهرًا، طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.

ونجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.

وبالنسبة لطلاب الأول الثانوى تربية خاصة (مكفوفين) أدى الطلاب اليوم امتحانهم فى مادة (الكيمياء) على أن تنتهى غدًا الامتحانات بمادة الفلسفة.

وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الأول (تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثانى والثالث بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على فترات مختلفة؛ وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها بجميع اللجان الامتحانية.

وأضاف القبيصى أن جميع صفوف (التعليم الأساسى) انهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، ولم يتبق سوى الصف الثانى الثانوى (العام) بعض صفوف التعليم الفنى.

وتفقد خالد صالح مدير إدارة دراو، لجنة دراو الثانوية بنين، بينما تفقد فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية، لجان (الحصايا الثانوية المشتركة - المريناب الثانوية المشتركة) وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان.
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات
تعليم أسوان: لم نتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحانات

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