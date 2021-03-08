«الصحة»: فئتان لن تحصل على اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أن المواطنين الأقل من 18 عاما والسيدات الحوامل لن يستطيعوا الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة أنهم لن يستطيعوا التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أنها تقوم الآن بتلقيح المواطنين من الفئات المستحقة وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة يوم الخميس الماضى داخل 40 مركزا تم تخصيصها لهم.