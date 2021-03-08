السيطرة على حريق حوش أولاد حمزة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع انتشاره بالمنازل المجاورة.وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد حمزه دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك ربة منزل 62 سنة، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".وبسؤال المذكورة قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.