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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق حوش أولاد حمزة بسوهاج

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:16 م
حريق حوش أولاد حمزة
حريق حوش أولاد حمزة بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع انتشاره بالمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد حمزه دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك ربة منزل 62 سنة، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورة قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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