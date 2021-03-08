100 مواطن يتلقون لقاح كورونا في كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم حتى الآن تطعيم عدد 100 مواطن بلقاح فيروس الكورونا المستجد، منذ بدء الحملة يوم الخميس الماضى 4 مارس2021م.وتستهدف الحملة بداية كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة أبنائها ومصر.كما أفادت سلام، أنه اليوم تم تطعيم عدد 33 مواطنًا بمركز التطعميات بمستشفى قلين المركزي وتبدأ الإجراءات بقياس العلامات الحيوية للمواطن، ومن ثم تلقى اللقاح ثم الانتظار لفترة للاطمئان عليه قبل خروجه وإعطاؤه كارت للمتابعة.