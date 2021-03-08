144404 إجماليّ إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" في السلطنة بلغت 144 ألفا و404 إصابات.وأفادت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الوفيات بلغت 1594 بنسبة 10ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 134 ألفا و684 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.