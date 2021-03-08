«قوى عاملة الإسكندرية» تستكمل «ابدأ مشروعك» للعمالة العائدة من الخارج

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، استكمال سلسلة الدورات التدريبية "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى، والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.ووجهت وزارة القوى العاملة مديرياتها باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، لاستبيان المجالات التي يرغبون في العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا وماليا في بدء مشروع صغير.وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن توجيهات الوزارة تضمنت إعادة دمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وخبرات المجتمع المدني بفكر ورؤية الدولة ومشاركة تكميلية تصب لصالح العمل، بإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة إيجابية.