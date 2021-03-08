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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد بلاغ من الضحايا.. القبض على متهم بتوظيف الأموال في سوهاج

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:14 م
القبض على متهم
القبض على متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط الإدارة العامة للأموال العامة، اليوم الإثنين، من ضبط متهم بتوظيف الأموال في سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، بقيام عامل له معلومات جنائية، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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