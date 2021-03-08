القوى العاملة: تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إيمان السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان، وكيل المديرية، بتسليم العمالة غير المنتظمة بشركة (نايل فروتس) بالعبور وثائق التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئي، من المسجلين بالمديرية وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.وأجرت مدير المديرية جولة تفقدية بمصنع الشركة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب المصنع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت السيد، خلال الجولة التي رافقها فيها محمد عليان، وكيل المديرية، أنها تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمنشأة والتشديد على تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا مع عرض الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.وفي ختام الزيارة، تفقدت مدير المديرية مصنع الشركة للتأكد من السلامة والصحة المهنية وضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصنع لتحسين مستوى الاقتصاد، لافتة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من الموجة الثانية من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.