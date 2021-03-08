بـ2.8 مليار.. «عبد الغفار» يستعرض تقريرًا عن مشروعات جامعة حلوان

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول المشروعات التنفيذية بجامعة حلوان.وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء جامعة حلوان الأهلية، والانتهاء من بناء وتجهيز وافتتاح مجمع الفنون والثقافة، وأعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، وتطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتطوير وإنشاء بعض معامل كلية الهندسة بجامعة حلوان.كما أشار التقرير إلى أنه يجري تحديث بعض معامل كلية الصيدلة، وافتتاح معامل التدريب والتقييم والمحاكاة بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب، وتطوير ملاعب الجامعة، وتطوير وتحديث سبعة مبان بالمدن الجامعية، وتجهيز المدينة الجامعية بالمطرية، وتطوير الحرم الجامعي.وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة حلوان تبلغ نحو (2 مليار و829 مليون جنيه).وأشاد الوزير بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات بجامعة حلوان، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية، من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.