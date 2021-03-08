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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:11 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في ساعة متأخرة من مساء أمس، التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير مستشفى الصدر، وعددًا من مديرى ورؤساء الاقسام.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذي يتضمن تطوير الدور الأول والثاني وسكن الأطباء، حيث تم تجهيز 134 سريرًا، منها 24 سريرًا للعناية المركزة.

وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافرة بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.

كما وجه المحافظ، رئيس الحي برفع جميع الاكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديله لهم، بالاضافة الى توفير ووضع عدد 2 صندوق قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة.
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر

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