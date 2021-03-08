تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

سلم عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط، 17 عقدًا ابتدائيًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد لأراضي بقرى بصره والفيما وعرب مطير.جاء ذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك في حضور أسامة كامل نائب رئيس المركز وأشرف فوزي مساعد بالمركز ومنتصر علي رئيس قرية عرب مطير وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما.وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.هذا وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ علي أراضي وأملاك الدولة وفي ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء مراكز وأحياء المحافظة بتكثيف الجهود والاسراع في معدلات الانجار بمنظومة التقنين وتكثيف عمل لجان المعاينات وتسليم العقود للمنتفعين وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة حيث أن تسليم العقود يتم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".