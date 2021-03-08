التفتيش على 233 منشأة في كفر الشيخ

قال علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية خلال شهر فبراير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ80 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية.وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضرًا للمنشآت المخالفة.