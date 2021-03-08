ارتياح بين طلاب الغربية: «التاريخ سهل والكيمياء متوسطة»

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الغربية، وأولياء امورهم، بعد أن أدى الطلاب امتحاني التاريخ، والكيمياء، إلكترونيًا داخل المدارس، في اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول.وقالت رضوي بيومي، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، إن أسئلة التاريخ كانت سهلة، عدا بعض الجزئيات البسيطة ولكن تم الإجابة عنها والامتحان للطالب المتوسط فيما أقل، مضيفة أن القليل من زميلاتها واجهتهن مشاكل تقنية ولم يستطعن أداء الامتحان، بينما أدى الأغلبية الامتحان بسهولة، مشيرة إلى أن امتحان الكيمياء جاء متوسطًا والوقت كان كافيًا، مؤكدة أن جميع الذين نجحوا في أداء الامتحان معتمدين علي شبكة المدرسة.أما رحمة عصام، طالبة بنفس المدرسة، فأكدت أن "سيستم" الامتحان فتح في موعده معها، بينما تأخر في البدء وقت بسيط عند بعض زميلاتها، وواجهت بعضهن مشاكل بسيطة في بداية زمن الاختبار، موضحة أن أسئلة الامتحان اختيار من متعدد، مضيفة أن امتحان الكيمياء جاء فوق المتوسط علي عكس ما توقع الجميع.وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد طمأن طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنه حال تعطل الشبكة في الامتحانات سواء للصف الأول والثاني الثانوي الإلكترونية، فالوزارة ستُعيد الامتحان في وقت لاحق للطالب.