قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا عن المعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة، ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء.وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة، حيث تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع البرودة ليلا.وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 9 مارس إلى السبت 13 مارس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا حادًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.ويشهد غدًا أتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.وتستمر الاتربة والرياح حتى يوم السبت، الذي يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.