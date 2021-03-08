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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وقف قرار إلغاء امتحانات 3 طلاب ثانوي بكفر الشيخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 اليوم الإثنين، تقريرها القانوني في القضية رقم 14490 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نيابة عن بعض أولياء أمور طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كفر الشيخ أثناء انعقاد مادة اللغة الإنجليزية يوم 2562020 بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية للبنين، على خلفية اتهامهم بأحداث أعمال الشغب والفوضى داخل اللجنة الامتحانية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنين، والتعدي على ملاحظي اللجنة ومراقب الدور ومحاولة الغش بالإكراه، وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 1501 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد بالدور الأول للعام الدراسي 2020 وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني في ذات العام، واحتساب العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان السموح به قانونا.

واستند دفاع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهى إليها القرار من وقائع لا تنتجها أوراق الدعوى وبطلان التحقيقات التي تمت مع الطلاب وإهدارها لمبدأ تحقيق دفاع الطلاب، بالإضافة إلى تعرض الطلاب داخل اللجنة إلى التعدي بالضرب والسب والشتم من قبل مسئولي الأمن داخل اللجنة.

وانتهى تقرير هيئة المفوضين إلى المطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لأن ما نسب إلى الطلاب بالتحقيقات من جرائم ومخالفات جاء مجملا دون تحديد دقيق للأفعال التي ارتكبوها داخل اللجنة الامتحانية والتي تشكل تهديد وترويع الملاحظين من أجل السماح لهم بالغش.

كما أن تحقيقات الشئون القانونية قد أغفلت التحقيق في الواقعة الجوهرية التي وردت ضمن دفاع أقوال الطلاب أنهم فوجئوا أثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية بقيام شخص مجهول تابع للوزارة التابعين بتصويرهم داخل اللجنة مما تسبب في هياج الطلاب باللجنة واعتراضهم على فعل التصوير، وهو الأمر الذي أثر على الهدوء والسلام النفسي للطلاب الممتحنين داخل اللجنة وأن هذا الشخص الذي قام بتصوير الطلاب يعتبر فاعل أصيل في جريمة الإخلال بأعمال الامتحانات لعدم قانونية تصوير الطلاب داخل اللجان، كما أن سماح مسئولي اللجنة بدخول شخص من خارج اللجنة بتصوير الطلاب يعتبر مخالفة إهمال في القيام بالإشراف والرقابة على اللجنة، وبالتالي فان من مصلحتهم إلقاء اللوم على الطلاب.

وانتهى التقرير إلى التوصية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من إلغاء جميع امتحانات الدور الأول في جميع المواد الدراسية وعدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2020 وإلغاء كل الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها إعلان نتيجة الطلاب في جميع المواد وفق المجموع الذي حصلوا عليه واعتبارهم ناجحين بامتحان الدور الأول وتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا التي يرغبون في الالتحاق بها وفق مجموعهم ودرجاتهم بامتحان الدور الأول وما انتهي إليه تنسيق هذا العام وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام وزير التربية والتعليم بمصروفات الدعوى باعتباره خاسرها.

وجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم العام الماضي قد أصدر قرارا بنقل جميع امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلى مدينة كفر الشيخ بعد الواقعة الشهيرة باتهام طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بالاعتداء على لمراقبين والملاحظين والغش الجماعي بالإكراه، والتي أدى إلى صدور قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي عام 2019 وهو الذي استطاع معه المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام إلى الحصول على أحكام جماعية لطلاب المدرسة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم واعتبار الطلبة الناجحين.

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