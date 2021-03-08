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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول»: تنفيذ 87 مشروعًا بحريًا باستثمارات 171 مليون دولار

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
سيد الابنودى
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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وأشاد «الملا» خلال الاجتماع، بالنتائج المتميزة للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية وذلك بمعدلات إنتاجية قياسية، تأكيدًا لريادتها في مجال أعمال الأنشطة البترولية البحرية، فى ظل إمتلاكها أسطول بحرى ضخم، مزود بقدرات تكنولوجية على أعلى مستوى.

ووجه بضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الأعمال بمعدلات الجودة المطلوبة، وفتح مجالات عمل جديدة وشراكات مع الشركات العالمية خاصة العاملة فى منطقة شرق المتوسط التى تشهد نشاط ملحوظ في مجالات الغاز الطبيعي مما يسهم في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الغاز والبترول، وكذلك الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية للوحدات والمعدات البحرية للشركة والاستمرار في تدعيمها بأصول جديدة وفقًا لاعلى مستوى من التكنولوجية والتقنيات الحديثة.

وأكد على أهمية التوسع في نظم الرقمنة والحداثة في جميع استخدامات النظم التي تؤهلها للعمل بمستوى عالمي، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى، وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة، والإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة خاصة مشروعات حماية الشواطئ من التلوث، والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا.

واستعرض المهندس أشرف إمام، رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة التي تُعد الذراع البحري لقطاع البترول، حيث استطاعت تحقيق حجم أعمال كبير بأعلى جودة وفى الوقت المحدد في ضوء تحديات كبيرة فى سوق العمل متمثلة فى تفشى وباء كورونا، وما له من تأثيرات سلبية على استثمارات كافة دول العالم، موضحًا أن الشركة تمكنت خلال العام من تنفيذ 87 مشروعًا، باجمالي 171 مليون دولار، وتوقيع 80 تعاقد خلال العام بقيمة 225 مليون دولار.

كما استعرض أهم المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٠ والجارى تنفيذها والتي تشمل صيانة الحقول والاصول وإصلاح الخطوط البحرية لعدد من الشركات البترولية وحماية الشواطئ بحقول دلتا النيل، والدخول في مجالات جديدة مثل تصنيع الخيرات والحاويات المعدنية وتاهيل اوناش المنصات البحرية، هذا بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين من خلال دورات تدريبية حديثة.

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