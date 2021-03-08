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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:38 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
شيماء حسين
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في الساعات القليلة الماضية احتل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم والرقم محرك البحث العالمي جوجل لتفادي دفع الغرامة المالية التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات للعملاء المتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام الالكتروني لفاتورة التليفون الأرضي و قيمة الغرامة المالية.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم والرقم

حرصا من الشركة المصرية للاتصالات we على أوقات عملاءها وفرت موقعاً إلكترونياً من خلال هذا الرابط (من هنا)، يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي والتي تصدر كل 3 شهور لعملائها للهروب من دفع الغرامة المالية المتخلفين عن الدفع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي والهروب من الوجود في أماكن مزدحمة لمنع انتشار عدوى الفيروس القاتل الذي ينتشر في موجات الثانية بسرعة تفوق 70% موجته الأولى وتؤدي إلى الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي في ظل انتشار فيروس كورونا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة الموجود بها الخط 

الضغط على كلمة استعلام 

ستظهر رسالة بإجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية

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قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم والرقم دون الذهاب إلى مقرات السنترالات التابعة للشركة وذلك لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن السداد والتي حددتها ب 10 جنيهات كحد أدنى و 1.5% من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى وذلك عن طريق أحد وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها شركة we  وهى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات وشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة بجميع المحافظات مثل بيي و ضامن و فوري ومحافظة البنوك المصرية.

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