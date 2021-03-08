رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:03 م
امتحانات التاريخ
امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 2021 واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وصرح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التاريخ والكيمياء وبلغ عددهم 34377 طالب وطالبة في 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة
34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة

موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

«الصحة»: فئتان لن تحصل على اللقاح المضاد لكورونا

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية