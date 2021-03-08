34 ألف طالب بالأول الثانوي يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 2021 واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.وصرح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التاريخ والكيمياء وبلغ عددهم 34377 طالب وطالبة في 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.