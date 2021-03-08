«عين شمس» تشارك في الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي

تشارك جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، في المعرض والملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (EDU GATE 2021)، في الفترة من 9-11 مارس 2021 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.يشرف على جناح جامعة عين شمس بالملتقى قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وقطاع التعاون الدولي، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة.يأتى الملتقى هذا العام تحت عنوان "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن"، بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم من (أمريكا، إنجلترا، روسيا، اليونان، قبرص، ماليزيا، الأردن، الإمارات) وغيرها، بالإضافة للمئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية مميزة.ويهدف الملتقى إلى استعراض تطورات الجامعات وما تقدمه من برامج جديدة بهدف تبادل الخبرات وتسويق الجامعات لخدماتها المتميزة، كما يتضمن عددًا من الجلسات سيناقش خلالها قضايا التعليم العالى فى ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم، ومن المقرر أن يرأس الاستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس إحدى جلسات الملتقى.ويشهد الملتىي هذا العام تطبيق تجربة المعارض الافتراضية فى الترويج للتعليم داخليا وخارجيا، وهى التجربة التى فرضها ظرف جائحة كورونا عالميا واتساع دوائر المنافسة عالميا على اجتذاب الطلاب الوافدين بما زاد من أهمية الترويج داخليا وخارجيا للبرامج التعليمية والمؤسسات التعليمية المصرية التى شهدت طفرة كبيرة مؤخرا.جدير بالذكر أن "Edu gate" استطاع خلال دوراته السابقة أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا بين منتديات التعليم العالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تمكن من تحقيق شعبية كبيرة بين العارضين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الزوار من الطلبة وأولياء الأمور ورواد مجتمع التعليم العالي من مصر والعالم، الذين يقصدون الملتقي بحثا عن فرص تعليمية مميزة.