رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عين شمس» تشارك في الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:02 م
الدكتور محمود المتيني،
الدكتور محمود المتيني،
إسراء جمال
طباعة
تشارك جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، في المعرض والملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب (EDU GATE 2021)، في الفترة من 9-11 مارس 2021 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشرف على جناح جامعة عين شمس بالملتقى قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وقطاع التعاون الدولي، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

يأتى الملتقى هذا العام تحت عنوان "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن"، بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم من (أمريكا، إنجلترا، روسيا، اليونان، قبرص، ماليزيا، الأردن، الإمارات) وغيرها، بالإضافة للمئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية مميزة.

ويهدف الملتقى إلى استعراض تطورات الجامعات وما تقدمه من برامج جديدة بهدف تبادل الخبرات وتسويق الجامعات لخدماتها المتميزة، كما يتضمن عددًا من الجلسات سيناقش خلالها قضايا التعليم العالى فى ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم، ومن المقرر أن يرأس الاستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس إحدى جلسات الملتقى.

ويشهد الملتىي هذا العام تطبيق تجربة المعارض الافتراضية فى الترويج للتعليم داخليا وخارجيا، وهى التجربة التى فرضها ظرف جائحة كورونا عالميا واتساع دوائر المنافسة عالميا على اجتذاب الطلاب الوافدين بما زاد من أهمية الترويج داخليا وخارجيا للبرامج التعليمية والمؤسسات التعليمية المصرية التى شهدت طفرة كبيرة مؤخرا.

جدير بالذكر أن "Edu gate" استطاع خلال دوراته السابقة أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا بين منتديات التعليم العالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تمكن من تحقيق شعبية كبيرة بين العارضين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الزوار من الطلبة وأولياء الأمور ورواد مجتمع التعليم العالي من مصر والعالم، الذين يقصدون الملتقي بحثا عن فرص تعليمية مميزة.

موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية