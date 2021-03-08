الصحة: استمرار تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرة إلى أنها بفرز المواطنين طبقا للفئات المستحقة والفئات غير المستحقة.وأشارت الوزارة إلى أن المئات المستحقة التي ستحصل على لقاح كورونا هم المواطنين فوق سن 60 عام والذين يعانون من أمراض الضغط والسكر والكلى وأصحاب الأمراض المزمنة والذين أجروا عمليات قلب مفتوح ومرضى السرطان.